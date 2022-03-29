Son dakika haberi | ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi

29.03.2022 18:12
Son dakika haberi | ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi

Son dakika haber: ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık bazda 1,5 puan artışla 107,2 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık bazda 1,5 puan artışla 107,2 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 1,5 puan artarak 107,2'ye çıktı.

Bu dönemde enflasyon endişelerine rağmen yükseliş gösteren tüketici güveninin 107 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, şubatta 105,7 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, martta 10 puan artışla 153 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,2 azalarak 76,6 değerine düştü.

"Tüketici güveni güçlü istihdam artışıyla desteklenmeye devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin ocak ve şubat aylarındaki düşüşünün ardından martta hafif yükseliş gösterdiğini belirtti.

Mevcut durum endeksindeki yükselişin ekonomik büyümenin ilk çeyreğe kadar devam ettiğinin işaretçisi olduğuna işaret eden Franco, beklentileri endeksinin ise özellikle benzin fiyatlarındaki yükseliş ve Ukrayna savaşının etkisiyle daha da zayıfladığını aktardı.

Franco, tüketici güveninin güçlü istihdam artışıyla desteklenmeye devam ettiğini bu nedenle jeopolitik belirsizliklere ve artan enflasyon beklentilerine rağmen oldukça iyi geldiğini kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Enflasyon, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi - Son Dakika


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