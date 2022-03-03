ABD Hazine Bakanlığı, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda Rus eliti ve aile üyelerine yaptırım uygulanarak, bu kişilerin belirli mülklerine bloke konularak ve Rus istihbaratının dezenformasyon kaynakları yaptırım listesine alınarak Rusya'nın üzerindeki baskının artırıldığı kaydedildi.

Yaptırım uygulanan elitlerin Rusya hükümetine doğrudan ve dolaylı destek sağlamaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin yardımının Ukrayna'ya yönelik saldırının devam etmesine imkan sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Usmanov'un tahmini değeri 600 ila 735 milyon dolar arasında olan "Dilbar" adını verdiği yatı ve 350 ila 500 milyon dolar arasında bir maliyeti olduğu tahmin edilen M-IABU kuyruk numaralı jetine de bloke konduğuna işaret edilen açıklamada, bunun işletme personelinin işe alınması, yanaşma veya iniş ücretlerinin ödenmesi dahil olmak üzere ABD'li kişilerle veya ABD doları cinsinden yapılan yat veya uçakla ilgili her türlü işlemin yasaklanması anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Tokarev'in eşi ve kızı ile 3 şirketinin, Prigojin'in eşi ve 2 çocuğu ile 3 şirketinin de listeye eklendiği bildirildi.

Yaptırım kararlarının Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile koordinasyon içinde alındığı yinelenen açıklamada, Hazine Bakanlığının, cezai kovuşturmaları ve mal varlıklarına el konulmasını desteklemek için uygun olduğu durumlarda Adalet Bakanlığı ile mali istihbarat ve diğer kanıtları paylaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, elitlerin yanı sıra Rusya hükümetinin dezenformasyon ve algı çalışmalarıyla bağlantılı Rusya ve Ukrayna merkezli 26 kişi ve 7 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı aktarıldı.