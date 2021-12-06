Son dakika haberi! Altının kilogramı 782 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 782 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 782 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 641 bin 585,03 lira, işlem miktarı ise 929,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 822 milyon 900 bin 196 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 777.000,00 1.770,10 En Düşük 782.000,00 1.767,90 En Yüksek 792.000,00 1.781,95 Kapanış 782.000,00 1.778,35 Ağırlıklı Ortalama 785.896,27 1.776,07 Toplam İşlem Hacmi (TL) 727.641.585,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 929,61 Toplam İşlem Adedi 44

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