Son dakika haberi... "Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... "Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor"

22.03.2022 14:12
Son dakika haberi... "Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor"

Son dakika haberine göre SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, "Damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hale getirdi.

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, "Damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hale getirdi. Pek çok kişi, sürekli damacana su almak yerine, bir kez alıp ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor" dedi.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, artan damacana su fiyatlarının aileleri su arıtma cihazına yönlendirdiğini söyledi. Korkusuz, su arıtma cihazı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yaparken, damacana konusunda uyarılarda bulundu.

"Yıllık damacana su maliyeti 4 bin 600 TL"

"4 kişilik bir aile, yılda yaklaşık 154 damacana su tüketiyor. Bir damacana suyun maliyeti 30 TL olarak kabul edildiğinde bu, en az 4 bin 600 TL'lik yıllık su maliyeti ortaya çıkıyor" diyen Korkusuz, "Ekonomik sıkıntıların arttığı şu günlerde damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hale getirdi. Pek çok kişi, sürekli damacana su almak yerine, bir kez alıp ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor " şeklinde konuştu.

"Artan damacana fiyatları aile bütçesini zorluyor"

Tüketim malları ve hizmet sektörüne gelen zamların ardından aile bütçesi içinde her harcamanın önem kazandığını vurgulayan Korkusuz, "Farklı markalara ait 19 litrelik damacana sular, 2021 yılı Temmuz ayında 14-15 TL'den satılırken, şu günlerde arka arkaya gelen zamlarla 30 liraya kadar çıktı. Vatandaş, sürekli damacana parası ödemek yerine sağlıklı suya daha az para harcayarak, kesintisiz ulaşmak istiyor. Damacana suların fiyatları artarken, plastikten yapılmış pek çok üründe olduğu gibi, en büyük soru işareti sağlıklı olup olmadığı. Uzmanlar damacanalarda plastikten kaynaklanan toksik maddeler olabileceğine dikkat çekiyor. Damacana gibi sert plastik malzemelerin yapısında bulunan bir bileşen olan BPA ve BHPF'nin insan vücudundaki hormonal düzeni değiştirdiği konusunda pek çok kanıt bulunuyor. Özellikle östrojen oranındaki değişim, hem erkeklerde hem de kadınlarda bazı hastalıklara sebep olabilme riski taşırken, kilo kontrolünde zorlanmaya neden olabiliyor. Ayrıca damacanaların dolum sınırının aşılması, bekleme süresi içinde güneş ya da sıcağa maruz kalması, dolum sırasında su kalitesinin düşmesi gibi sorunlar da tartışma konusu" diye konuştu.

"Su arıtma cihazı alırken de dikkatli olun"

Korkusuz, su arıtma cihazı almak isteyenlere şu hatırlatmalarda bulundu: "Arıtma cihazlarının içinde de plastik kullanılır. Ancak bu plastik NSF belgeli olmalıdır. Su arıtma cihazı alırken NSF belgesi olup olmadığını mutlaka sorun. Önemli bir diğer soru da, tüm malzemenin ve yedek parçalarının da NSF belgesine sahip olup olmadığıdır. Ayrıca kurulum ve satış sonrası servis hizmeti ve garanti belgeleri de sorgulanmalıdır." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı Tokat'ta öğrenciler 'su günü etkinliği' düzenledi Tokat'ta öğrenciler 'su günü etkinliği' düzenledi

Dünya Su Günü, Türk Lirası, 22 Mart, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... 'Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:38:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement