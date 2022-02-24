Son dakika haberi... Amerika'da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye'de yatırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Amerika'da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye'de yatırım kararı

24.02.2022 11:52
Son dakika haberi... Amerika'da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye'de yatırım kararı

Son dakika haber... Son yıllarda Türkiye'de yabancı sermayenin artmasıyla birlikte pek çok yabancı sermayeli iş adamı gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

Son yıllarda Türkiye'de yabancı sermayenin artmasıyla birlikte pek çok yabancı sermayeli iş adamı gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Amerika'da yaşayan başarılı iş adamı Burkay Kaplan, ortakları ile Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı.

Tüm dünyada yatırımların dip yaptığı pandemi döneminde, Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Bu süreçte dünya devi şirketler, Türkiye'ye ardı ardına yatırım kararı açıkladı. ABD yaşayan Türk genci Burkay Kaplan da, ortaklarını Türkiye'de yatırım yapmaya ikna etti.

Coğrafi konumuyla Türkiye'nin Ortadoğu'da çok önemli rol oynadığın belirten Burkay Kaplan, "Yabancı iş adamaları bunu için yatırımlarını Türkiye yapmak konusunda en büyük referansları oluyorum. Türkiye'de yatırımcıların dikkatini çeken en önemli husus da, yeni projelerini Türkiye'de hayata geçiren ünlü iş adamlarının pek çoğunun başarılı olmasıdır. Ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz Türkiye ziyaretinin ardından biz de yeni projelerimize Türkiye'de başlama kararı aldık. En kısa zamanda plan ve projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.

Burkay Kaplan Kimdir?

Girişimci ve melek yatırımcı Burkay Kaplan, başarılı çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 32'den fazla ülkede iş yapan Kaplan, bu yıl Los Angeles'tan Türkiye'ye yatırım yapmak için taşınıyor. Ankara doğumlu 29 yaşındaki başarılı girişimci, 21 yıldır Amerika'da yaşamaktadır. Fakat Amerika'daki yaşantısını bırakıp Türkiye'de dönüş yapan Kaplan, pek çok kişinin kendisine benzer soruları yönelttiğini ifade ediyor. - DENİZLİ

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Amerika Birleşik Devletleri, İş Adamı, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Amerika'da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye'de yatırım kararı - Son Dakika


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