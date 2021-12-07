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Son dakika haberi: Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Asya borsaları yükseldi

07.12.2021 11:12
Son dakika haberi: Asya borsaları yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlendi.

Asya borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlendi.

Omicron varyantının etkileri ve ekonomiye yansımalarının netlik kazanması açısından zamana ihtiyaç duyan yatırımcıların konuya yönelik risk algısı zayıfladı.

Geçen hafta destek sinyali veren Çin Merkez Bankası da zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık indirime giderek ilk adımı attı. Ülkede emlak şirketleriyle ilgili borç yapılandırma süreci yakından takip edilmeye devam edilirken, Evergrande'nin güne yüzde 10 yükselişle başlayan hisselerinin kapanışa yakın kazançlarının önemli kısmını geri vermesi dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında da Çin'de kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat aylık bazda yüzde 22 ve ithalat yüzde 31,7 artışla piyasa beklentilerini aşarken, Japonya'da öncü endeks 102,1 seviyesine yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 artarak 3.595 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 yükselerek 2.992 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,95 değer kazanarak 7.314 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,89 kazançla 28.456 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik artışla 113,7 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,87 artışla 57.808 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,66 yükselişle 23.971 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Omicron, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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