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Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

24.11.2021 11:31
Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,38 artışla 480,97 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 15.944 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 7.290 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7.072 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,55 primle 27.085 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 1,1239 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları ve gün boyu sürecek yoğun veri akışı öncesi Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ayrıca Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksinin bulunduğunu bildirdi.

England, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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