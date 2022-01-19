Fraport TAV hakkındaki soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Fraport TAV) Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı 22 Şubat saat 10.30'da yapılacak. - ANKARA