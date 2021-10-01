Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,085758
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,118930
|0,69
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,160487
|0,66
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,109956
|0,66
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047680
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020872
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024799
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010402
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010817
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010983
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057050
|2,61
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033321
|1,69
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,182039
|1,33
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043566
|1,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,154808
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017681
|1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,090403
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034761
|1,01
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030627
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,028162
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071059
|0,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049974
|0,89
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,030929
|0,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028657
|0,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030504
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053389
|0,36
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,053101
|0,35
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016294
|0,33
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032704
|0,32
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055458
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080709
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081752
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080591
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027959
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080496
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi