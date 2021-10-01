Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,085758 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,118930 0,69 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,160487 0,66 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,109956 0,66 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047680 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020872 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024799 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010402 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010817 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010983 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057050 2,61 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033321 1,69 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,182039 1,33 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043566 1,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,154808 1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017681 1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,090403 1,04 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034761 1,01 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030627 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,028162 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071059 0,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049974 0,89 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030929 0,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028657 0,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030504 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053389 0,36 ZEM Altın Katılım EYF 0,053101 0,35 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016294 0,33 HEM Altın Katılım EYF 0,032704 0,32 VEM Altın Katılım EYF 0,055458 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,080709 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081752 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,080591 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027959 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080496 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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