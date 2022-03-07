Son dakika haberi | Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Borsa günü yükselişle tamamladı

07.03.2022 18:19
Son dakika haberi | Borsa günü yükselişle tamamladı

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 1.997,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 1.997,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,58 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından 130 doların üzerini gören petrol fiyatlarının pay piyasalarını baskıladığını, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan stoklar, dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul, Madencilik, Turizm, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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