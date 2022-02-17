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Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

17.02.2022 13:06
Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 2.043,73 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 2.043,73 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,31 puan değer kazanarak 2.043,73'e çıktı. Toplam işlem hacmi 15,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,19 ile turizm oldu.

Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasına sebep oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına çevrildiğini aktaran analistler, karar metninde özellikle enflasyona dair yapılacak yönlendirmelerin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Analistler, makroekonomik veri gündemine bakıldığında da yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Turizm, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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