Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,88 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,77 ile "Qinvest Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,539253
|-0,88
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,179686
|-0,77
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,292470
|-0,73
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,672689
|-0,70
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223632
|-0,67
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,804253
|-0,65
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,034557
|-0,64
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030766
|-0,59
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,032200
|-0,42
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,056950
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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