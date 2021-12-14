Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,75 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 3,72 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,015554 4,84 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,028760 3,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,053357 3,72 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,088895 3,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,086051 3,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,085695 3,69 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,094921 3,68 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,083877 3,67 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,080161 3,67 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,091004 3,66 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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