Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı - Son Dakika
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Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı

24.03.2022 14:03

Erzurum'da, zemininde yaşanan teknik problem nedeniyle sanayi yatırımları talebinin karşılanamadığı 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yeni yer tahsis edildi.

Erzurum'da, zemininde yaşanan teknik problem nedeniyle sanayi yatırımları talebinin karşılanamadığı 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yeni yer tahsis edildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve partililerin katılımıyla AK Parti İl Başkanlığında, yeni OSB'nin kurulacağı alanla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, zemininde meydana gelen, beklenmeyen ve teknik olarak tespiti çok zor olan bir sıkıntıdan dolayı 2. OSB'de yatırımlarla ilgili talepleri karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

Erzurumlulara müjde vermek istediklerini söyleyen Altınok, "Tekrar zeminde problem olabilir düşüncesiyle sıkıntıyı gidermenin yollarını arıyorduk. Yer tespitiyle ilgili yetkililerle koşuşturma içinde olduk. Gerçekten belki OSB olabilecek en önemli ve uygun mekan olarak Aziziye ilçemizde bir yer bulduk. Onun görüşmelerini yaptık ve neticesinde Şeker Fabrikası karşısındaki askeri birliğin olduğu yerde Milli Savunma Bakanı'mızın desteğiyle 1,5 milyon metrekare olabilecek, yani şu andaki 1. OSB'nin 1,5 katı büyüklüğünde 100 tane sanayi parseli oluşabilecek şekilde bir arazinin OSB yapalım diye tahsisi yapıldı." dedi.

Altınok, mağduriyet yaşanmaması için Çat yolunda 1 milyon metrekarelik hazine arazisini Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis ettiklerini, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğini aldıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de uzun zaman alacak OSB'nin altyapı işlerini Büyükşehir Belediyesinin devreye girmesiyle kısa sürede çözeceklerini ifade etti. Sekmen, "Bir yandan parselasyon çalışmalarını tamamlayıp fabrikaların yapımına başlanacak bir yandan da altyapı çalışmalarını yürüteceğiz ve yıl sonuna kalmadan çalışmaları devreye sokacağız. Şu anda 10'nun üzerinde üretim yapacak firma hazır. Bir kısım fabrikayı bizler yapıyoruz ve kira olarak vatandaşa veriyoruz. Süratle istihdam alanındaki sıkıntıyı gidermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Öz de kentteki yöneticilerle birlik içinde olumsuzlukları bir anda zafere dönüştürdüklerini belirterek, "Havaalanı ve demir yollarına ortalama 7 kilometre mesafede, şehrin ana aksının hemen dibinde, uluslararası kara yollarının hemen yanı başında bir alan. Şehre böyle muhteşem bir yer kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı
Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni sanayi yatırımları için yer tahsisi yapıldı - Son Dakika


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