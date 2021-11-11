Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|41,52
|37,76
|9,96
|Petkim
|7,71
|7,25
|6,34
|Aygaz
|20,14
|19,33
|4,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,84
|27,72
|4,04
|Ford Otosan
|210,70
|203,50
|3,54
|İskenderun Demir Çelik
|15,25
|14,75
|3,39
|Alkim Kimya
|16,87
|16,33
|3,31
|Brisa
|23,26
|22,54
|3,19
|Enka İnşaat
|11,97
|11,60
|3,19
|Mavi Giyim
|78,15
|75,90
|2,96
|Doğan Holding
|2,84
|2,76
|2,90
|Koza Altın
|114,70
|111,50
|2,87
|Kardemir (D)
|7,51
|7,31
|2,74
|Sasa Polyester
|32,68
|31,84
|2,64
|Albaraka Türk
|2,07
|2,02
|2,48
|Anadolu Grubu Holding
|30,76
|30,02
|2,47
|İş GMYO
|2,24
|2,19
|2,28
|Koza Madencilik
|17,54
|17,15
|2,27
|Tekfen Holding
|16,29
|15,93
|2,26
|Alarko Holding
|10,80
|10,57
|2,18
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi