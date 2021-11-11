Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 41,52 37,76 9,96 Petkim 7,71 7,25 6,34 Aygaz 20,14 19,33 4,19 Kordsa Teknik Tekstil 28,84 27,72 4,04 Ford Otosan 210,70 203,50 3,54 İskenderun Demir Çelik 15,25 14,75 3,39 Alkim Kimya 16,87 16,33 3,31 Brisa 23,26 22,54 3,19 Enka İnşaat 11,97 11,60 3,19 Mavi Giyim 78,15 75,90 2,96 Doğan Holding 2,84 2,76 2,90 Koza Altın 114,70 111,50 2,87 Kardemir (D) 7,51 7,31 2,74 Sasa Polyester 32,68 31,84 2,64 Albaraka Türk 2,07 2,02 2,48 Anadolu Grubu Holding 30,76 30,02 2,47 İş GMYO 2,24 2,19 2,28 Koza Madencilik 17,54 17,15 2,27 Tekfen Holding 16,29 15,93 2,26 Alarko Holding 10,80 10,57 2,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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