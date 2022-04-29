Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

29.04.2022 15:51
Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Nebati, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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Nureddin Nebati, Suudi Arabistan, Maliye Bakanı, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü - Son Dakika
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