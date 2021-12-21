Son dakika haberi... "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 13. bölümü yayınlandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, serinin 13. bölümünde "Sosyal Girişimin Gücü" konusu çerçevesinde sosyal girişimin ne olduğu, toplum için önemi ve nasıl olması gerektiği hakkında konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde, Sosyal Girişimci ve Akademisyen Itır Erhart'ın konuk olduğu podcast yayınında, sosyal girişimin ne olduğu, dünyayı nasıl etkilediği ve başarılı bir sosyal girişim için nereden başlanması gerektiği gibi birçok konuya değinildi. Hem dünyadan hem de Türkiye'den günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş başarılı sosyal girişimleri de örnekleyen Itır Erhart, GittiGidiyor ile gerçekleştirdiği Bir İyilik Olsun Projesi'nden de bahsetti.

GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.