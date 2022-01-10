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Son dakika haberi: Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başladı

10.01.2022 08:51
Son dakika haberi: Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başladı

Son dakika habere göre Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlenirken, bu hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve çarşamba ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlenirken, bu hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve çarşamba ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri takvimine çevrildi.

Küresel pay piyasalarında fiyatlamalarda etkili olan etkenler günden güne çoğalıyor.

Fed, geçen hafta yayınlanan toplantı tutanaklarında beklenenden daha hızlı ve daha önce faiz artışına gidebileceğini açıklarken, bu dönemde bilançosunda küçülmeye gidip gitmeyeceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler enflasyonu destekleyici şekilde gerçekleşmeye devam ederken, çarşamba günü açıklanacak TÜFE verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Fed'in ilk faiz artışına martta gideceğine ilişkin beklentiler de gittikçe artıyor. Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yıl sonunda politika faizini yüzde 1'e çıkartacağı öngörülürken, ilk faiz artışına yüzde 90 ihtimalle martta gideceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Kovid-19 salgınında Omicron varyantı dünya genelinde oldukça hızlı bir şekilde yayılmayı sürdürüyor. Çin ülke genelinde Kovid-19 testine başlayacağını duyururken, Avustralya'da salgının başından bu yana ilk kez 100 bin vaka açıklandı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,80'e çıkmasının ardından yüzde 1,77 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, New York borsasında satıcılı seyir devam ederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Yeni haftanın açılışında ise ABD'de endeks vadeli işlem kontratları alıcılı seyrediyor.

Avrupa'da pay piyasaları geçen hafta ABD'de şahinleşen Fed'e karşın alış ağırlıklı seyrini korurken, Fransa'da CAC 40 endeksi haftalık bazda kapanış rekoru kırdı.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

Asya'da kovid-19 salgınında artan vaka sayılarına karşın piyasalar haftaya karışık bir seyirle başlarken, geçen haftaki düşüşe öncülük eden teknoloji hisseleri, yeni haftanın açılışında değer kazanan sektörler arasında bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 geriledi. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 1,28 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşıyarak haftayı 2.033,32 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,45 azalışla 13,7750'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,81 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı işgücü istatistikleri

12.30 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başladı - Son Dakika Ekonomi


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