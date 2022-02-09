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Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

09.02.2022 18:14
Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haber... New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artarak 35.697,99 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 artışla 4.562,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 14.357,1 puana çıktı.

Bilanço sezonunda şirket karlılıklarının genellikle beklentileri karşılamasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif seyrini korudu.

Merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ederken analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

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Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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