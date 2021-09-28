Son dakika haberi: Re-Pie Portföy'den yeni yatırım

Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş'nin yüzde 30'unu satın aldı. Bu yatırımla kurulacak ikinci fabrika ile ihracata da ağırlık verilecek.

Re-Pie Portföy, büyüme hedefleri doğrultusunda farklı alanlarda yaptığı yeni satın alma ve yatırımlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor. Daha önce fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve oyun gibi büyüme potansiyeline yüksek alanlarda yatırım yaparak Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan şirket, son olarak bünyesinde faaliyet gösteren Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş'nin yüzde 30'unu satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla markalı ürün ihracatı yapan şirkete yatırım yapma hedefi gerçekleştirildi. Yeni yatırımla birlikte değeri 960 milyon liraya ulaşan DMR, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sağlanacak yeni kaynakla ikinci bir fabrika kuracak, 400 kişilik istihdam oluşturulacak. Aynı zamanda Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara da yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracatını da artıracak.

"DMR'nin ihracat potansiyeli çok yüksek"

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Döviz kurlarının geldiği rekabetçi seviyeyi avantaja çevirecek, ürettiğini ihraç eden bir şirkete yatırım yapmak için araştırmalar yaparken karşımıza 'markalı ürün ihracatı' yapan Simit Sarayı fabrikası DMR çıktı. İncelediğimiz 12 imalatçı şirket arasında markanın gücü, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile en iyi şirketin DMR olduğunu gördük. Her ürünün bir müşteri segmenti varken, DMR ürünlerinin yaş, gelir seviyesi ve coğrafya gözetmeksizin her yere satılabiliyor. Yatırımcılarımıza güvenli ve yüksek getiri sunacağımız bir fon oluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

"Hedef yüzde 60 ihracat

DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan, Kanada, Danimarka, Almanya, Katar ve Hollanda ülkelerine ihracata başladıklarını, İngiltere, ABD, Tayvan gibi ülkelerde potansiyel bayilerle görüştüklerini ifade etti. Bayıralan, "DMR olarak, yüzlerce Simit Sarayı mağazalarının tek unlu mamül tedarikçisi olmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanına ambalajlı donuk ürünlerimizi ihraç etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

2021 yılını bütçenin üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden Bayıralan, "Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız" dedi. - İSTANBUL