Son dakika haberi! Tcmb: Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Mayısta 226,1 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) mayıs sonunda 226,1 milyar dolar açık verdi.

Merkez Bankası, mayıs ayına dair uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin mayıs ayında uluslararası yatırım pozisyonu açık 226,1 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası açıklaması şöyle:

"- Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında azalışla 282,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,0 oranında azalışla 509,0 milyar dolar arttı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda 253,2 milyar dolar iken 2022 mayıs sonunda 226,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında azalışla 101,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında artışla 124,4 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,2 oranında artışla 52,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 21,2 oranında azalışla 109,7 milyar dolar seviyesine indi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ STOKU 2021 SONUNA GÖRE YÜZDE 9,2 AZALDI

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,3 oranında azalışla 87,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında azalışla 16,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51,7 oranında azalışla 1,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,5 azalışla 42,8 milyar dolar seviyesine indi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında artarak 312,1 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 36,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 16,2 oranında artarak 11,3 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında azalarak 63,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında azalarak 95,4 milyar dolara geriledi."