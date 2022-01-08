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Son dakika haberi | Tohum Holding, 2021'i üç yeni yatırımla kapattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tohum Holding, 2021'i üç yeni yatırımla kapattı

08.01.2022 09:48
Son dakika haberi | Tohum Holding, 2021'i üç yeni yatırımla kapattı

Son dakika haberi... Tekstil başta olmak üzere sağlık, tüketim ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren Tohum Holding, 2021'i üç yeni yatırımla tamamladı.

Tekstil başta olmak üzere sağlık, tüketim ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren Tohum Holding, 2021'i üç yeni yatırımla tamamladı.

Holding açıklamasına göre, Tefex Global ile tekstil ihracatı, Triawell Tüketici Sağlık Ürünleri ile gıda takviyesi ve güzellik ürünleri, Bulut Klinik'le online sağlık işlerine giren şirket, bu girişimleri ile gruptaki iştirak sayısını 9'a çıkarmış oldu.

Kurulduğu 1993 yılından bu yana yatırımlarla büyüyen Tohum Holding, 2021 yılında üç yeni iş alanına giriş yaptı. Tekstil ihracatı, tüketici sağlık ürünleri ve online sağlık alanlarına yatırım yapan ve gelecek vadeden projelere yatırım yaparak büyümeye odaklanan Tohum Holding'in yeni girişimleri sektörlerinde gelişen ihtiyaçlara çözüm sunuyor.

1993 yılında kurduğu Furkan Tekstil ile köklü bir tekstil uzmanlığına sahip Tohum Holding, bu birikimini "TEFEX Global" ihracat şirketi ile yurt dışına aktarıyor. Bu girişimi ile özellikle Avrupa'daki hazır giyim markalarına hizmet vermeyi planlayan Holding, sürdürülebilir tekstil alanında önemli oyunculardan olmayı hedefliyor.

Salgınla birlikte tüketimi artan gıda takviyesi ürünleri için yeni bir marka yatırımı yapan Tohum Holding, bu amaçla 2021 yılında Triawell Tüketici Sağlık Ürünleri şirketini kurarak son tüketiciye hizmet vermeye başladı. Vitago, Vitago Kids, Nobler ve Twellness markaları ile bu alanda 50'ye yakın ürün ruhsatlayan Triawell, özellikli perakende noktalarında ve "hepiyihisset.com" sitesinde doğrudan tüketiciye hizmet veriyor.

Online sağlık platformu "Bulut Klinik"

Holding 2021'in son yatırımını ise dijital dünyaya yaptı. İnsanları online olarak uzman doktorlarla buluşturan yenilikçi bir sağlık platformu olan Bulut Klinik'e ortak oldu. SaaS destekli yazılım ile kliniklerin kolay ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan, telemedicine özelliği sayesinde ise hastaları diledikleri zaman doktorlar ile buluşturabilen Bulut Klinik, insanların kendi sağlık verilerini başka doktorlar ile de paylaşabilmesini kolaylaştıran özelliklere sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Holding'in yeni yatırımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yılmaz Yaman, 2021 yılının kendi içinde barındırdığı zorluklarla birlikte yeni yatırımlar için de fırsatlar oluşturduğunu belirterek, 2022 yılında da mevcut yatırımların derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgileneceklerini ifade etti.

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Yatırım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Tohum Holding, 2021'i üç yeni yatırımla kapattı - Son Dakika Ekonomi


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