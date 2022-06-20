Son dakika haberi: Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonunun 2021 yılı sonu itibarıyla 46,5 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki yatırımları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yapılan "Yurt Dışı Yatırım Anketleri" ile belirleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2021 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik Bakanlık tarafından yapılan "Yurt Dışı Yatırım Anketi-2022", 10 Mayıs-3 Haziran döneminde gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından kurulan "çevrim içi sistem" üzerinden yapılan anket sonucu, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak tespit edildi.

168 bini aşkın istihdam sağlandı

Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışındaki 2 bin 43 yatırımının, 154 bin 66'sı yabancı olmak üzere, toplam 168 bin 88 kişiye istihdam sağladığı belirlendi. Ayrıca, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 8,3 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın 4,9 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak bugün "Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri" olarak da açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurt dışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurt dışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanıyor.

Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.