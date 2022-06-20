Son dakika haberi: Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu

20.06.2022 11:03
Son dakika haberi: Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonunun 2021 yılı sonu itibarıyla 46,5 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonunun 2021 yılı sonu itibarıyla 46,5 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki yatırımları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yapılan "Yurt Dışı Yatırım Anketleri" ile belirleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2021 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik Bakanlık tarafından yapılan "Yurt Dışı Yatırım Anketi-2022", 10 Mayıs-3 Haziran döneminde gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından kurulan "çevrim içi sistem" üzerinden yapılan anket sonucu, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak tespit edildi.

168 bini aşkın istihdam sağlandı

Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışındaki 2 bin 43 yatırımının, 154 bin 66'sı yabancı olmak üzere, toplam 168 bin 88 kişiye istihdam sağladığı belirlendi. Ayrıca, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 8,3 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın 4,9 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak bugün "Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri" olarak da açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurt dışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurt dışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanıyor.

Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.

YORUMLAR
500
Patronlar Bakan'la buluştu: Elektriğe en az yüzde 30 zam Patronlar Bakan'la buluştu: Elektriğe en az yüzde 30 zam Başkan Şahin Ankara'da başarılı projeleri anlattı Başkan Şahin Ankara'da başarılı projeleri anlattı TİHEK Başkanı Kılıç, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itme eylemleriyle ilgili raporu açıkladı Açıklaması TİHEK Başkanı Kılıç, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itme eylemleriyle ilgili raporu açıkladı Açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement