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Son dakika haberi | Türkmen lider, petrol sektörünü geliştirmek için yatırım fonunu imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Türkmen lider, petrol sektörünü geliştirmek için yatırım fonunu imzaladı

09.02.2022 14:25
Son dakika haberi | Türkmen lider, petrol sektörünü geliştirmek için yatırım fonunu imzaladı

Son dakika habere göre Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.

Resmi devlet televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ülkenin petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu bakanını kabul etti.

Berdimuhamedov, bakandan, petrol ve doğal gaz sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Petrol ve doğal gazın ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, daha sonra ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.

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Togo Cumhuriyeti, Berdimuhamedov, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Türkmen lider, petrol sektörünü geliştirmek için yatırım fonunu imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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