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Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

25.11.2021 09:36
Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.004 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.004 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.010,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.004,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 1.999,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.030 seviyesinin direnç, 1.950 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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