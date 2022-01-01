Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2020 ve 2021 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL) Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı 2021 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%) Külçe Altın 454,00 780,20 71,85 Cumhuriyet 3.011,00 5.161,00 71,40 ABD Doları 7,4310 13,2030 77,67 Avro 9,1200 15,0320 64,82 İngiliz Sterlini 10,1810 17,9310 76,12 İsviçre Frangı 8,4720 14,5400 71,62 (Sürecek)