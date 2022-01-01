Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2020 ve 2021 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
|(TL)
|Yatırım Aracı Adı
|2020 Sonu Fiyatı
|2021 Sonu Fiyatı
|Yıllık Değişim Oranı (%)
|Külçe Altın
|454,00
|780,20
|71,85
|Cumhuriyet
|3.011,00
|5.161,00
|71,40
|ABD Doları
|7,4310
|13,2030
|77,67
|Avro
|9,1200
|15,0320
|64,82
|İngiliz Sterlini
|10,1810
|17,9310
|76,12
|İsviçre Frangı
|8,4720
|14,5400
|71,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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