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Son dakika haberleri: Altının kilogramı 840 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Altının kilogramı 840 bin liraya yükseldi

15.12.2021 16:31
Son dakika haberleri: Altının kilogramı 840 bin liraya yükseldi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 840 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 840 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 816 bin 800 lira, en yüksek ise 840 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 840 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 931 bin 50,77 lira, işlem miktarı ise 1.497,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 314 milyon 70 bin 919,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış822.500,001.782,80
En Düşük816.800,001.765,00
En Yüksek840.200,001.779,80
Kapanış840.000,001.768,80
Ağırlıklı Ortalama833.898,501.768,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.219.931.050,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.497,47

Toplam İşlem Adedi40

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Altının kilogramı 840 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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