Son dakika haberleri! Altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi

08.04.2022 16:54
Son dakika haberleri! Altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 914 bin 10 lira, en yüksek 917 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 916 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 247 milyon 937 bin 598,26 lira, işlem miktarı ise 271,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 384 milyon 654 bin 250,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış906.000,001.940,00
En Düşük914.010,001.928,00
En Yüksek917.850,001.936,00
Kapanış916.500,001.936,00
Ağırlıklı Ortalama911.147,501.930,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)247.937.598,26

Toplam İşlem Miktarı (Kg)271,14

Toplam İşlem Adedi27

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Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika


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