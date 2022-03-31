Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 artışla 461, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 yükselişle 14.699 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.587 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 6.761 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 artışla 8.569 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 25.302 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,12 artışla 1,1174 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde ekonomik görünümü yeniden değerlendirmesi ile risk iştahının azaldığını belirtti.

Rusya Merkez Bankası, Moskova borsasında açığa satış yasağının bugün itibarıyla kaldıracağını, ancak bunun 83 işletmenin hisseleriyle sınırlı olacağını bildirdi. Açığa satış işlemlerinin yalnızca banka ve brokerler tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklama, yatırımcıların büyük çoğunluğu için açığa satışların fiilen yasak olduğuna işaret etti.

Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladığı ve yeni önlemlerin büyüklüğünün Moskova'nın ruble cinsinden gaz ödemeleri konusundaki duruşuna bağlı olacağı haberleri ile doğal gaz vadeli kontratlarında oynaklık arttı. Enerji tasarrufuna ilişkin çağrıların yapıldığı bu süreçte, Rus gazına bağımlılığın azaltılmasına yönelik gelişmeler de yakından izleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisinin, 2021'in son çeyreğine ilişkin büyüme verisi yıllık yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya revize edildi.