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Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.11.2021 13:11
Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 artışla 1.756,32 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 artışla 1.756,32 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,09 ve 18,99 puan değer kazanarak 1.756,32 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.700 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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