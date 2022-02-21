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Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

21.02.2022 13:02
Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 2.047,84 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 2.047,84 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,40 puan değer kazanarak 2.047,84'e çıktı. Toplam işlem hacmi 11 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 3,30 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri ile küresel piyasalarda risk iştahının nispeten arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle piyasalarda yön arayışının öne çıkmasının beklendiğini aktaran analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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