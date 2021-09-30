Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,04
|32,42
|-4,26
|Bera Holding
|10,44
|10,80
|-3,33
|Torunlar GMYO
|3,38
|3,46
|-2,31
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|6,44
|-1,86
|Aksa Enerji
|13,70
|13,94
|-1,72
|Alkim Kimya
|16,24
|16,50
|-1,58
|Oyak Çimento
|6,63
|6,72
|-1,34
|Migros Ticaret
|31,52
|31,90
|-1,19
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,86
|-1,16
|Aksa
|20,42
|20,66
|-1,16
|Hedef Girişim
|2,71
|2,74
|-1,09
|Doğuş Otomotiv
|33,72
|34,08
|-1,06
|Vestel
|26,30
|26,55
|-0,96
|Çemaş Döküm
|1,13
|1,14
|-0,88
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,20
|1,21
|-0,83
|Karsan Otomotiv
|3,62
|3,65
|-0,82
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,54
|-0,65
|Vestel Beyaz Eşya
|48,94
|49,20
|-0,53
|Ege Endüstri
|1.156,00
|1.160,80
|-0,41
|Bim Mağazalar
|63,90
|64,15
|-0,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi