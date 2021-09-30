Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 31,04 32,42 -4,26 Bera Holding 10,44 10,80 -3,33 Torunlar GMYO 3,38 3,46 -2,31 İndeks Bilgisayar 6,32 6,44 -1,86 Aksa Enerji 13,70 13,94 -1,72 Alkim Kimya 16,24 16,50 -1,58 Oyak Çimento 6,63 6,72 -1,34 Migros Ticaret 31,52 31,90 -1,19 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16 Aksa 20,42 20,66 -1,16 Hedef Girişim 2,71 2,74 -1,09 Doğuş Otomotiv 33,72 34,08 -1,06 Vestel 26,30 26,55 -0,96 Çemaş Döküm 1,13 1,14 -0,88 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,20 1,21 -0,83 Karsan Otomotiv 3,62 3,65 -0,82 Zorlu Enerji 1,53 1,54 -0,65 Vestel Beyaz Eşya 48,94 49,20 -0,53 Ege Endüstri 1.156,00 1.160,80 -0,41 Bim Mağazalar 63,90 64,15 -0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü operasyonu! Şüphelilerin araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi

Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor

Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi

Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı

Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi

Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey

Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı