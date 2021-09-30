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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

30.09.2021 18:50
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik31,0432,42-4,26Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik31,0432,42-4,26
Bera Holding10,4410,80-3,33
Torunlar GMYO3,383,46-2,31
İndeks Bilgisayar6,326,44-1,86
Aksa Enerji13,7013,94-1,72
Alkim Kimya16,2416,50-1,58
Oyak Çimento6,636,72-1,34
Migros Ticaret31,5231,90-1,19
İhlas Gayrimenkul0,850,86-1,16
Aksa20,4220,66-1,16
Hedef Girişim2,712,74-1,09
Doğuş Otomotiv33,7234,08-1,06
Vestel26,3026,55-0,96
Çemaş Döküm1,131,14-0,88
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,201,21-0,83
Karsan Otomotiv3,623,65-0,82
Zorlu Enerji1,531,54-0,65
Vestel Beyaz Eşya48,9449,20-0,53
Ege Endüstri1.156,001.160,80-0,41
Bim Mağazalar63,9064,15-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Enerji, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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