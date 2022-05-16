Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım

16.05.2022 13:10
Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım

Son dakika haber... Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarını inceledi. "Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak" anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, yatırımın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde başlayan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve beraberindekiler eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğalgazın geçmişte Denizli için hayal olduğunu belirterek bir zamanlar şehrin merkezinde nefes almanın bile çok zor olduğunu hatırlattı. Başkan Zolan, "2005 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevindeyken talimatı ve kararıyla Denizli'miz ilk kez doğalgaza kavuştu. O günkü Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu Bey, 'Her ne kadar biz merkezde değilsek de, ilçe olarak doğalgazı istiyoruz' dedi. Sağ olsun öngörüsü ile Honaz öncü oldu, yatırım anlaşmasını yaptı. Doğalgaza kavuşan ilk ilçemiz Honaz oldu. 2014 seçimlerinde söylemiştim. 'Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak' demiştim. Çok şükür birçok sorunu çözerek yolumuza devam ediyoruz. Çok yoğun gayretler ile bu çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Enerji Bakanımızı, Denizli'mizde ağırladığımız toplantılarda ilçelerin ihtiyaçları ile ilgili kararlar almıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir sorumluluk alanlarında üst yapıyı gerçekleştirecek

Kaklık Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında yer alan ana arter konumundaki Atatürk Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi'nin doğalgaz hattı döşenmesinin ardından modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Başkan Zolan, "Kaklık'ta, Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda iki ana cadde var, Atatürk Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi. Bu iki caddenin kalitesi sıkıntılı, vatandaşlarımızdan yapım için talep geldi. Ancak doğalgaz geleceği, yolların kazılacağı için bu işi öteledik. Doğalgaz şirketimizle görüştük, ilk olarak bu iki bulvardaki çalışmaları hızlı bir şekilde bitirecek. Biz de bunun ardında bu caddelerdeki üstyapı çalışmalarımızı başlatacağız. Enerya şirketimiz ekipleri ile geldi, bu saatten sonra bizim ve Honaz Belediyesi'nin yapacağı hiçbir şey yok. Belediyelerimize düşen kendi sorumluluk alanlarında olan üst yapıları halletmektir. Biz, sizlere hizmet etmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde işlerimizi halletmeliyiz. Birlikte bereket, ayrılıkta azap vardır. Kaklık Mahallemiz bugün doğalgaza kavuşuyor. Bundan sonra da Kocabaş ile ilgili çalışmamız var" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise doğalgaz çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Bugün burada güzel bir hizmetin altına hep birlikte imza atmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bu projede büyük katkıları olan ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım
Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım
Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım
Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım

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Doğalgaz, Denizli, Kaklık, Honaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım - Son Dakika


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