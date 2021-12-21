Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|2,61
|2,47
|5,67
|Alarko Holding
|12,05
|11,52
|4,60
|Vakıflar Bankası
|3,92
|3,76
|4,26
|Akbank
|7,63
|7,33
|4,09
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,34
|3,73
|Türkiye Sigorta
|5,08
|4,96
|2,42
|Halkbank
|5,01
|4,90
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,56
|3,49
|2,01
|Albaraka Türk
|1,81
|1,78
|1,69
|İş Bankası (C)
|7,72
|7,60
|1,58
|Türk İlaç Serum
|12,13
|11,97
|1,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|6,39
|1,25
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,68
|1,19
|Akçansa
|20,76
|20,54
|1,07
|Şekerbank
|1,10
|1,09
|0,92
|Verusa Holding
|46,90
|46,50
|0,86
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|2,34
|0,85
|Halk GMYO
|2,37
|2,35
|0,85
|Torunlar GMYO
|4,05
|4,02
|0,75
|Garanti BBVA
|11,66
|11,58
|0,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi