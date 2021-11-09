Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 9,39 8,97 4,68 Tofaş Oto Fabrikası 61,90 59,45 4,12 Yapı ve Kredi Bankası 3,16 3,04 3,95 Pegasus 96,25 93,15 3,33 Koç Holding 26,80 25,94 3,32 Ege Endüstri 1.449,10 1.404,00 3,21 Türk Traktör 172,50 167,40 3,05 Tüpraş 151,60 147,60 2,71 Odaş Elektrik 1,52 1,48 2,70 Ford Otosan 204,30 199,30 2,51 ARD Bilişim Teknolojileri 51,20 50,05 2,30 Türk İlaç Serum 9,46 9,25 2,27 Aygaz 18,97 18,55 2,26 ASELSAN 17,28 16,92 2,13 Doğuş Otomotiv 34,68 33,96 2,12 Koza Madencilik 17,12 16,77 2,09 Emlak Konut GMYO 2,14 2,10 1,90 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,63 1,60 1,87 Türk Telekom 8,68 8,53 1,76 Zorlu Enerji 1,75 1,72 1,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi

Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti

Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı

Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi

14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü

Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü