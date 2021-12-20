Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|10,91
|9,92
|9,98
|Aksa
|37,72
|34,82
|8,33
|Arçelik
|53,50
|49,56
|7,95
|Türk İlaç Serum
|11,97
|11,10
|7,84
|İskenderun Demir Çelik
|25,32
|24,20
|4,63
|Ford Otosan
|279,50
|269,60
|3,67
|Selçuk Ecza Deposu
|12,09
|11,67
|3,60
|Aksa Enerji
|9,94
|9,60
|3,54
|Şişe Cam
|16,38
|15,94
|2,76
|Çemtaş
|18,78
|18,30
|2,62
|Kervan Gıda
|13,00
|12,70
|2,36
|Deva Holding
|34,24
|33,46
|2,33
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,94
|12,69
|1,97
|Alarko Holding
|11,52
|11,32
|1,77
|Ereğli Demir Çelik
|31,38
|30,90
|1,55
|Alarko GMYO
|31,72
|31,32
|1,28
|Doğan Holding
|3,42
|3,38
|1,18
|Turkcell
|21,20
|21,00
|0,95
|İş GMYO
|2,87
|2,85
|0,70
|Enka İnşaat
|18,00
|17,92
|0,45
Kaynak: AA
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