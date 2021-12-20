Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 10,91 9,92 9,98 Aksa 37,72 34,82 8,33 Arçelik 53,50 49,56 7,95 Türk İlaç Serum 11,97 11,10 7,84 İskenderun Demir Çelik 25,32 24,20 4,63 Ford Otosan 279,50 269,60 3,67 Selçuk Ecza Deposu 12,09 11,67 3,60 Aksa Enerji 9,94 9,60 3,54 Şişe Cam 16,38 15,94 2,76 Çemtaş 18,78 18,30 2,62 Kervan Gıda 13,00 12,70 2,36 Deva Holding 34,24 33,46 2,33 QUA Granite Hayal Yapı 12,94 12,69 1,97 Alarko Holding 11,52 11,32 1,77 Ereğli Demir Çelik 31,38 30,90 1,55 Alarko GMYO 31,72 31,32 1,28 Doğan Holding 3,42 3,38 1,18 Turkcell 21,20 21,00 0,95 İş GMYO 2,87 2,85 0,70 Enka İnşaat 18,00 17,92 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)