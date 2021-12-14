Son dakika haberleri: Petrol Ofisi, uluslararası ödül platformu Vega Digital Awards'ta 6 ödül kazandı

Petrol Ofisi'nin uluslararası ödül platformu Vega Digital Awards'ta, Sosyal Lig ve Geleceğe Işık Tutan Kahramanlar video serisi ile 6 ödül birden kazandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'ninfutbol oyunu Sosyal Lig ile 4, Geleceğe Işık Tutan Kahramanlar videosu ile 2 ödül kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan Seha Türkseven, "Petrol Ofisi Sosyal Lig, Süper Lig'in heyecan ve rekabetini mobil oyun platformuna taşıyarak futbolseverlerin markamız ile güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Büyük bir heyecan ve ilgi ile takip edilen Sosyal lig uygulaması 2.5 milyonu aşan oyuncu sayısı ile dünyanın sayılı fantezi spor uygulamalarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Türkseven, Geleceğe Işık Tutan Kahramanlar içerik serisiyle Türkiye'nin gelişimine katkıda bulanan isimlerin hayat hikayelerini Sunay Akın'ın anlatımı ile sosyal medyada paylaştıklarını sözlerine ekledi.