Son dakika haberleri! Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak

18.04.2022 09:31
Son dakika haberleri! Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak

Son dakika gelişmesine göre Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını buluşturacak.

Rusya ile İİT üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan zirvenin 13'üncüsü bu yıl 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ana temanın "paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları" olarak belirlendiği zirvede, İslami finans ve ortak bankacılık, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak.

Zirvede, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi "Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu"nun yanı sıra Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarları'nın İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler de yer alacak.

Ayrıca zirvede, "İİT Ülkeleri Genç Girişimciler Forumu" ile "İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Forumu", finans sektöründeki gerçek sorunların tartışılacağı "SberTalk" etkinliği ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi gerçekleştirilecek.

Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, konuya ilişkin değerlendirmesinde, zirvenin Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinde özel bir rol oynadığını söyledi.

Minullina, ekonomik fırsatlar ve yatırım potansiyelinin yanı sıra iş bağlantıları kurma imkanı sunan söz konusu etkinliğin, iş birliği ve ortak projelerin uygulanmasının tartışıldığı başlıca platform olduğunu belirterek, "KazanSummit 2022, bölgedeki ve İİT ülkelerindeki girişimcilik ekosisteminin ekonomik fırsatlarını ve iş potansiyelini genişletecek ve Müslüman girişimlerin küresel pazardaki tanınırlığını artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye geçen yıl 64 ülke ve Rusya'nın 41 bölgesinden yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, İslam, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak - Son Dakika


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