Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,64 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

NN Hay. Em. His. Sen. EYF ise yüzde 13,05'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 59,831444 15,64 Neo Portföy Birinci Değişken Fon 2,406177 15,55 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 52,145696 15,29 Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) 1,208641 15,00 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 52,651414 14,56 Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) 1,479124 14,41 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,068405 14,32 İş Portföy PY His. Sen. (TL) Özel Fonu (HSYF) 0,075619 13,82 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,255830 13,80 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 119,105649 13,78 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,455048 13,05 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,340474 13,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,328091 13,00 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,119378 12,92 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,492697 12,86 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090214 12,33 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,045420 12,07 Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF 0,277242 11,90 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,381444 11,81 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,229089 11,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)