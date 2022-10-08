Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

08.10.2022 11:04
Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,64 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,64 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

NN Hay. Em. His. Sen. EYF ise yüzde 13,05'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF59,83144415,64
Neo Portföy Birinci Değişken Fon2,40617715,55
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)52,14569615,29
Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)1,20864115,00
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF52,65141414,56
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)1,47912414,41
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,06840514,32
İş Portföy PY His. Sen. (TL) Özel Fonu (HSYF)0,07561913,82
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,25583013,80
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF119,10564913,78
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,45504813,05
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,34047413,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,32809113,00
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,11937812,92
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,49269712,86
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,09021412,33
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,04542012,07
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,27724211,90
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,38144411,81
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,22908911,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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