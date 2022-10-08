Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,64 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.
NN Hay. Em. His. Sen. EYF ise yüzde 13,05'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|59,831444
|15,64
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|2,406177
|15,55
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|52,145696
|15,29
|Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
|1,208641
|15,00
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|52,651414
|14,56
|Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
|1,479124
|14,41
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,068405
|14,32
|İş Portföy PY His. Sen. (TL) Özel Fonu (HSYF)
|0,075619
|13,82
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,255830
|13,80
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|119,105649
|13,78
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,455048
|13,05
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,340474
|13,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,328091
|13,00
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,119378
|12,92
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,492697
|12,86
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090214
|12,33
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,045420
|12,07
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,277242
|11,90
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,381444
|11,81
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,229089
|11,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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