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Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor - Son Dakika

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor

17.11.2021 17:21
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor." dedi. Meral Akşener ise, "Bugün itibariyle İYİ Parti ve CHP ekonomi kurmayları bir araya gelip çalışacak." sözlerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 16.00 itibarıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Kritik toplantının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"BU GİDİŞE SESSİZ KALMAK DOĞRU DEĞİL"

İktidara erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, " Merkez Bankası, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Müdahale edemiyor, araçları, rezervi yok. 128 milyar doları buharlaştırdılar, nereye gittiği belli değil. Bütün bunlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu gidişe sessiz kalmak doğru değil. Çözüm üretsinler diyoruz, TL'nin erimesini nasıl durduracaklar, bir açıklama yapsınlar diyoruz… karşımızda bir duvar var, açıklama yok. Biz de sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP VE İYİ PARTİ EKONOMİ KURMAYLARI BİRLİKTE ÇALIŞACAK"

İYİ Parti ve CHP'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurmaylarının bir araya geleceğini söyleyen Akşener, ''Türkiye'de tencerelerin kaynayamadığı, gençlerin umutlarının kalmadığı, üniversite mezunu gençlerimizin yurt dışına garsonluk yapmak için yol aradığını görüyoruz. Bu şahsım devletinin ülkemizi uçuracak söylemlerinin dışında yere çaktığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. İYİ Parti'nin yaptığı yoksulluk araştırmasında, yoksulluğun boyutunu çok arttığını gördük. Bunun karşısında ekonomi kitabını yazdığını söyleyen bir kişinin, bilgisine bağlı hükümet sisteminin Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Bugün itibari ile CHP ve İYİ Parti'nin ekonomi kurmayları birlikte çalışacak. Seçimden başka çare yok. Geçen sene Erdoğan'a memleket masasını topla demiştim. Bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkıma, yoksulluğa; eğitime erişememe konusunda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bütün bunlardan çıkılmasını tek yolu seçimlerin yapılması, milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması gerekiyor." diye konuştu.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor - Son Dakika
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