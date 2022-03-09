Son dakika... Lezita'nın Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillendi - Son Dakika
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Son dakika... Lezita'nın Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillendi

09.03.2022 11:00
Son dakika... Lezita'nın Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillendi

Son dakika haber: Lezita, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.

Lezita, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, en kaliteli, en sağlıklı ve en yeni ürünlerle müşterilerinin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, Ar-Ge'ye ve yenilikçiliğe olan tutkusuyla üretime ve yatırıma devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, gündelik hayatı kolaylaştıran, sağlıklı ve lezzetli besin alternatifleriyle sektörde fark yarattıklarını belirterek, "Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne layık görülmek bizlere gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Lezita'nın ürün ailesini yepyeni lezzetlerle sürekli büyüttüğünü belirten Ergül, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren her zaman en son teknolojiye yatırım yapıyor, 31 kişilik Ar-Ge ekibimizle müşterilerimize piliç eti, pratik ürünler, şarküteri ve döner gruplarında yenilikçi lezzetler geliştiriyoruz. Ar-Ge merkezimizin tescillenmesi bu alanda çok daha ileriye gitmemiz konusunda bize önemli katkı sağlayacak. Nitelikli ve motivasyonu yüksek Ar-Ge ekibimiz ve gelişmiş teknolojik varlıklarımızla patentli ürünler geliştirmeye daha fazla odaklanacağız. Çalışmalarımızın yetkili makamlarca takdir ve tescil edilmesi bizleri daha da motive ediyor. İşimizi daha verimli ve etkin hale getirmek için çalışmaya, yenilikçi yaklaşımımızla pazarda 'ilk'lere imza atmaya, istihdam yaratmaya ve markamızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

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Araştırma Geliştirme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Lezita'nın Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Lezita'nın Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillendi - Son Dakika
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