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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

13.12.2021 13:02

Son dakika: Doların 14 TL'yi aşmasının ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü kez müdahale geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Hamle öncesi 14,60 seviyelerinde bulunan dolar, hamleyle birlikte 14,10'lu seviyelere geriledikten sonra 14,20'lerde dengelendi.

Merkez Bankası, doların 14 TL'yi aşıp 14,63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

DOLARDA 50 KURUŞLUK DÜŞÜŞ OLDU

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi. Dolar saat 13.40 itibarıyla 14,26'dan işlem görüyor.

SON İKİ HAFTADA DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti.

İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü.

10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13,95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13,90'lı seviyelere gelmişti.

Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle son iki haftada piyasaya dört kez müdahale etmiş oldu.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • bülent C.: MB müdahalesi ile 14,62 den 14,14 lere kadar indi. Şuan tekrar 14,33 te aslında bir müdahale daha istiyor ve bu 2. kez yapılacak müdahale ile 14 altına düşer. Bir seferde atıyorum 1 milyar usd satış yapacağına 500 milyon - 500 milyon 2 sefer müdahale yapsa usd ye yatırım yapanlarda afallardı. ve 14 altına düşerdi. Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü - Son Dakika
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