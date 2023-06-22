Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından gözler dolarda! İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından gözler dolarda! İşte kurdaki son durum

22.06.2023 14:44

Son dakika! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 23,67 lira seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 14.15 itibarıyla ise 23,62 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Bu karar sonrası gözler dolar kuruna çevrildi.

DOLAR 24 TL'Yİ AŞTI

TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24 TL seviyesini aştı. Dolar/TL, saat 15.30 itibarıyla ise 24,18 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

27 AY SONRA İLK ARTIŞ

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

YORUMLAR (7)
  • haydar topçu: Dolar 2007 den sonra türkiyede değer kazandı Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Dolar dusmesin diye yüksek alımlar yapıyorlar Ama güçleri yetmicek Dolar yirmi TL yi görecek Panik satışlar baslicak Cevap Yaz 10 18 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Bakıyorum ne kadar doları olan var düşmesini istemeyen begenmememye basmış ?? 2 1 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından gözler dolarda! İşte kurdaki son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından gözler dolarda! İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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