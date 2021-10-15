Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63'e çıkarıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken bu anket döneminde yüzde 17,63'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten yüzde 13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71'den yüzde 11,27'ye çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken bu anket döneminde 10,01 TL'ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,2 iken bu anket döneminde yüzde 8,9 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak gerçekleşti.