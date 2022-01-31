Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), sosyal medya hesabından duyurduğu, payları BİST'te işlem gören şirketlerin finansal oranlarının toplu olarak ve sektörel bazda yayınlanması hizmetinin ayrıntılarını açıkladı.

MKK açıklamasına göre, BIST Pay Piyasası şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan ettikleri finansal rapor verileri kullanılarak "Dönemsel Finansal Oranlar" ve "2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar"ın yayınlanmasına 27 Ocak 2022 tarihinde başlandı.

Bu kapsamda, 30 adet finansal oran ile varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, dönem karı ve hasılat kalemlerini, bir önceki yılın aynı dönemine ait veriler ile karşılaştıran 5 adet değişim oranı, VAP'ta "Finansal Oranlar" sekmesinde, toplu olarak ve sektörel bazda, çeyrek dönemler itibarıyla kamuoyuna sunuluyor.

KAP sisteminde Haziran 2016'dan itibaren Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL) formatında analiz edilebilir hale gelmiş veri toplanmasına başlandığı belirtilen açıklamada, bu doğrultuda finansal oran verilerinin 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren, değişim oranlarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, 30 Haziran 2017'den itibaren hesaplandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, "Dönemsel Finansal Oranlar" sayfasında, ilgili yıl ve döneme ilişkin finansal tablolarını yayınlamış şirketlere ait oranların aritmetik ortalamaları, "2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar" sayfasında ise çeyrek dönemler için hesaplanan "Dönemsel Finansal Oranların" aritmetik ortalamaları hem toplu olarak hem de sektörel bazda sunuluyor.

Hesaplamalara payları Borsa İstanbul'da işlem gören, hesap dönemi başlangıç tarihi 1 Ocak olan ve ilgili dönemin KAP'ta son ilan tarihi itibariyle finansal tablolarını yayınlamış şirketlerin kamuya açık verileri dahil ediliyor. Banka, katılım bankası, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile sigorta şirketleri ise finansal tablo formatlarının farklı olması nedeniyle hesaplamalara dahil edilmiyor.

MKK'nın sermaye piyasalarına sunduğu bu yeni hizmet kapsamında, toplu olarak ve sektörel bazda finansal oran analizleri yapılabilecek, aynı zamanda dönemsel bazda trendler takip edilebilecek.

2021 yıl sonu finansal verilerine ilişkin finansal oranların 25 Mart 2022 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.