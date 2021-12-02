Son dakika: MOSFED Başkanı Ahmet Güleç'ten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye tebrik mesajı Açıklaması

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, ekonomiyi ve üretimin tüm süreçlerini son derece iyi bilen, iş dünyasını yakından takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, mobilya sektörünün yanı sıra birçok sektörün sorununu kısa sürede çözeceğine ve yeni görevinde başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Güleç, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, Nureddin Nebati'nin Bakan Yardımcısı olduğu dönemde sektörün düzenlediği genel kurul ve önemli toplantılara bizzat katıldığını, sektör sorunlarını çok iyi bildiğini ve birçok çözümde katkısı olduğunu belirten Güleç, "Ekonomiyi ve üretimin tüm süreçlerini son derece iyi bilen, iş dünyasını yakından takip eden Bakanımızın mobilya sektörünün yanı sıra birçok sektörün sorunlarını kısa sürede çözeceğine ve yeni görevinde başarılı olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.