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Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı

12.01.2022 17:48
Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre New York borsası, ABD'de beklentiler dahilinde gelen enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'de beklentiler dahilinde gelen enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artarak 36.409,65 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 4.739,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 15.279,9 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından pozitif bir seyir izleyen endeksler, beklentilerle paralel gelen 39 yılın zirvesindeki enflasyon verisi sonrası bugün açılışta da yukarı yönlü seyrini korudu.

Fed Başkanı Powell, dün ABD Senatosu'ndaki açıklamalarında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etmişti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki devam eden yükselişin Fed'in faiz artırımı için zemin hazırladığını belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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