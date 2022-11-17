Sosyal konut projesinde yeni gelişme! 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek

11 ilde 30 bin konut! Yüzyılın projesinde kura çekimi için yeni takvim belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları geçtiğimiz hafta çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda canlı yayında çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belirlendi.

KURALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLIYOR

Bakanlık bugün de kura çekimlerine ilişkin takvimin diğer yeni detaylarını paylaştı. Buna göre 11 ilde 29 bin 363 konut için ikinci etap başlıyor. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

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