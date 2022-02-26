Son dakika... Survivor All Star'ın kazananları Gedik Piliç'in özel lezzetiyle ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Survivor All Star'ın kazananları Gedik Piliç'in özel lezzetiyle ödüllendirildi

26.02.2022 09:40
Son dakika... Survivor All Star'ın kazananları Gedik Piliç'in özel lezzetiyle ödüllendirildi

Son dakika haberine göre DENİZLİ (İHA) – Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'ın bu haftaki kazanları, Ege'den mutfaklara doğal lezzetler sunan Gedik Piliç'in özel ürünü tavuk pirzola ile ödüllendirildi.

DENİZLİ (İHA) – Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'ın bu haftaki kazanları, Ege'den mutfaklara doğal lezzetler sunan Gedik Piliç'in özel ürünü tavuk pirzola ile ödüllendirildi.

Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın, bu haftaki ödül oyununa kanatlı sektörünün lider ve öncü markası Gedik Piliç damga vurdu. Çekimleri Dominik Cumhuriyetinde yapılan yarışmada zor şartlar altında mücadele eden yarışmacıların ödülü, Gedik Piliç'in Ege'den sofralara ulaştırdığı doğal ürünü tavuk pirzola oldu. Zorlu etapları başarıyla geçerek rakibini geride bırakan takım, Gedik Piliç'in eşsiz lezzetini tadabilme şansını buldu.

Survivor All Star'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan, özel ürünü binlerce kilometre taşıyarak yarışmacılarla buluşturan Gedik Piliç'e teşekkür ederek; "Bu haftadaki ödülümüz, kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç'ten geldi. Kazanan takım Gedik Piliç'in lezzetli mi lezzetli, ağızlarda lokum gibi dağılan tavuk pirzolalarından yeme şansına sahip oldu. Bence, bu ürün her öğün yenilebilecek bir besin. Mutfakların gediklisi Gedik Piliç, zengin ürün çeşitliliğiyle lezzeti ve kaliteyi Ege'den Dominik'e kadar getirmeye devam ediyor. Kazanan takım sadece oyunu kazanmakla kalmadı, oyun sonrası Gedik Piliç'in karşı konulamaz lezzetiyle kendisini ödüllendirmiş oldu" dedi.

Lezzetli ödülü ilk kendisi deneyen Murat Ceylan, yarışmanın sonu da kazanan ekibe de Gedik Piliç'in satış noktalarında büyük talep gören tavuk pirzolalarından ikram etti. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Karabük'te 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika haberleri... Karabük'te 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri yeniden ibadete açıldı Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri yeniden ibadete açıldı

Survivor All Star, Gedik, Tavuk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Survivor All Star'ın kazananları Gedik Piliç'in özel lezzetiyle ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:39 Polisten kaçarken direğe çarptı, mahalleyi elektriksiz bıraktı
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
08:55 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya kreşlere saldırıyor, çocuklar da mı Neonazi?
08:32 Songül Karlı "göğüs çatalı" kuralını takmadı, kostümüyle İbo Show'a damga vurdu
08:28 Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 09:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Survivor All Star'ın kazananları Gedik Piliç'in özel lezzetiyle ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement