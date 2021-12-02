Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: "Üretimin, yatırımın, istihdamın artışıyla aziz milletimiz geleceğine daha güvenle bakacaktır.
02.12.2021 12:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Muş: "Üretimin, yatırımın, istihdamın artışıyla aziz milletimiz geleceğine daha güvenle bakacaktır.
Ticaret Bakanı Muş: "Üretimin, yatırımın, istihdamın artışıyla aziz milletimiz geleceğine daha güvenle bakacaktır. Birileri her gün ayrı bir felaket senaryosu yazarak piyasalara ve halkımıza güvensizlik pompalamaya çalışmaktadır." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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